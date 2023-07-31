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    Стартовали совместные азербайджано-узбекские учения UZAZ-2023

    31 Июля 2023, 19:39

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год«, заключенным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан, стартовали тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    На первом этапе совместных учений на полигоне Чирчик в Ташкентской области военнослужащие Азербайджана и Узбекистана выполнили задачи по организации и планированию специальных боевых действий на компьютере и на карте.

    Основной целью учений является осуществление взаимного обмена опытом, организация взаимодействия военнослужащих двух государств, повышение навыков принятия штабными офицерами решений по карте, повышение уровня их профессионализма и подготовки.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Учения Азербайджан Мировые новости
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