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    Стартовали съемки фильма о Касым хане

    25 Февраля 2021, 23:10

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Стартовали съемки исторического художественного фильма о Касым хане «Ұлы дала таңы» («Рассвет Великой степи»), передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила киностудия «Казахфильм имени Ш. Айманова» в своем аккаунте в Instagram, сегодня, 25 февраля 2021 года, в Жаркентском районе Алматинской области вблизи посёлка Коктал стартовали съемки полнометражного исторического художественного фильма «Рассвет Великой степи» режиссера Акана Сатаева. Производством картины занимается киностудия «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    «Друзья, мы сегодня начали съемки нашего большого исторического фильма «Ұлы дала таңы» («Рассвет Великой степи»)», - поделился в Instagram режиссер киноленты Акан Сатаев.

    В своем видеообращении он отметил, что на съемочной площадке белым-бело, поскольку всю ночь шел снег. И в этом можно узреть своего рода благословение Всевышнего.

    Это временное похолодание к тому же позволило съёмочной группе запечатлеть уходящую зимнюю натуру, рассказали в киностудии.

    «Согласно календарно-постановочному плану, через 2 дня группа переберётся в окрестности посёлка Кеген, чтобы продолжить съёмки», - добавили в «Казахфильме».

    Как сообщал «Казахфильм» ранее, завершить работу над картиной планируется к декабрю 2021 года.

    «Ұлы дала таңы» («Рассвет великой степи») расскажет о временах, когда Казахским ханством правил хан Касым. Именно в эти годы государство достигло расцвета и установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака. Тогда казахи стали известны как самостоятельная этническая общность далеко за пределами своей территории.

    И потому столь символичен тот факт, что фильм о легендарном хане отныне будет прочно ассоциироваться с важнейшей юбилейной датой в истории независимого Казахстана.

    Напомним, 5 февраля 2021 года на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мероприятия к 30-летию Независимости должны дать духовный импульс для всего народа. При этом работа в сфере духовности должна включать несколько направлений, одним из важнейших среди них станет популяризация наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Алматинская область Культура История Казахстана Юбилей Дата Память Общество 30 лет Независимости
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