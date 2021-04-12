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    Стартовали молодежные акции по чествованию казахстанских космонавтов

    12 Апреля 2021, 18:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня республиканскими молодежными организациями запущены челленджи и акции в социальных сетях, приуроченные ко Дню космонавтики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИОР РК в Telegram.

    Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» запустила челлендж #БайқоңырҒарышТохтар , #БайқоңырҒарышТалғат, #БайқоңырҒарышАйдын , который подхватили Жасулановцы всей страны.

    «Альянс студентов Казахстана», в свою очередь, запустил акцию #АманБолыңыз #Ғарышкүні , которую поддержала студенческая молодежь страны.

    Целью данных челленджа и акции является популяризация среди молодежи истории, основ и атрибутов казахстанской космонавтики, а также чествование героев-космонавтов Казахстана Т.Аубакирова, Т. Мусабаева и А. Айымбетова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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