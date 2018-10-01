Стартовала программа «Лидеры конкурентоспособности - Национальные чемпионы 2.0»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Холдинг «Байтерек» объявляет о запуске программы «Лидеры конкурентоспособности - Национальные чемпионы 2.0». Программа реализуется по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева согласно 62-му шагу Плана нации «100 конкретных шагов».

Целью программы, разработанной с учетом передового международного опыта, является содействие в создании конкурентоспособных, экспортоориентированных и технологичных производств обрабатывающей промышленности.

Содействие оказывается путем предоставления комплекса финансовых и нефинансовых мер поддержки дочерних организаций холдинга: от разработки ТЭО со стороны Kazakhstan Project Preparation Fund до отдельных условий льготного финансирования и субсидирования процентной ставки от Банка Развития Казахстана и Фонда развития предпринимательства «ДАМУ», а также использования инструментов долевого финансирования Kazyna Capital Management и применения мер поддержки компании KazakhExport.

Ключевыми особенностями программы являются фокус на финансировании инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства или выпуск технологичной продукции; предоставлении мер поддержки как для проектов на стадии идеи, так и с наличием полного пакета проектной документации; комплексную индивидуальную поддержку через закрепление за компанией персонального менеджера, который будет сопровождать участников на протяжении всей программы.

Для участия в программе предприятия должны соответствовать ряду критериев, в том числе - относиться к отрасли обрабатывающей промышленности, иметь штат более 100 человек и годовую выручку более 300 000 МРП, экспортоориентированную направленность, казахстанское участие в капитале - 51% и более, существовать на рынке не менее трех лет.

Период действия программы составляет пять лет, из которых три года - реализация, два года - мониторинг. Срок приема заявок завершается до конца декабря 2018 года.

Подробно об условиях и полный текст программы, а также шаблон заявки можно найти на официальном сайте холдинга «Байтерек».

По вопросам участия и получения дополнительной информации предприниматели могут обращаться в call-центр программы по телефону: +7 (7172 ) 91-91-98.