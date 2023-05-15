Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции

    15 Мая 2023, 21:37

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - На выборах президента Турции пройдет второй тур, поскольку по итогам голосования в первом туре ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Избирательный процесс будет продолжен по календарю, подготовленному Высшей избирательной комиссией (YSK).

    Очередной раунд президентской гонки состоится 28 мая.

    Во втором туре голосования примут участие действующий президент и глава Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

    Предвыборная агитация кандидатов начинается в понедельник, 15 мая.

    Голосование во втором туре за рубежом и таможенных пунктах пройдет с 20 по 24 мая.

    Агитации на радио и телевидении начнется 24 мая, а предвыборная кампания кандидатов завершится в 18:00 по местному времени, 27 мая.

    Высшая избирательная комиссия, как ожидается, обнародует окончательные результаты голосования 1 июня.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
    4 «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    5 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    Новости партнеров