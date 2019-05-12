Стартовала научно-познавательная экспедиция на Аральское море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 мая в городе Нур-Султан состоялся выезд экспедиционной команды к Аральскому морю. Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» совместно с учеными Назарбаев Университета организует научно-познавательную экспедицию на Аральское море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QazaqGeography.

«Арал-2019» пройдет с 12 по 28 мая. Экспедиция охватит более 4 тыс. км и пройдет по следующему маршруту: Нур-Султан - Аркалык - Тургай - Иргиз - Шалкар - Бозой - южный Арал - Куланды - северный Арал - Акеспе - Аральск - Камыстыбас - Кокаральская плотина - Каратерен - Кызылорда - Жезказган - Караганда - Нур-Султан.

Экспедиция QazaqGeography на Арал станет третьей по счету с 2016 года, когда команда ученых Назарбаев университета в составе экспедиции QazaqGeography изучает гидробиологическое состояние воды в нескольких частях Арала. До сегодняшнего дня ученые зафиксировали тенденцию к снижению средней солености Северного Арала, что позволило сделать предварительный вывод о том, что экологическая ситуация в Северном Арале улучшается.

Нужно отметить, что в 2018 году в спектр исследования вошел и Южный Арал, поездка охватила более 7 тыс. км по казахстанской и узбекской территориям и включила 9 областей Казахстана, 7 областей Узбекистана и Республику Каракалпакстан. Предварительный анализ, проведенный учеными в ходе экспедиции «Арал 2018», показал выраженную гетерогенность гидрохимического состава воды и солености в остаточных водоемах Северного и Южного Арала в диапазоне от 3.5 (солоноватая вода) до 130 (гипергалинная вода) промилле, важных факторов определяющих биоразнообразие фитопланктона - основы трофической сети озер.

Во время экспедиции «Арал 2019» будут произведены отбор проб воды, количественная оценка биомассы и таксономической структуры фитопланктона и зоопланктона остаточных водоемов Аральского моря. Для структурирования планктонных сообществ с циркуляцией и физико-химическими свойствами водных масс в масштабе бассейна будут использованы новые высокоэффективные междисциплинарные подходы имиджинговой цитометрии, анализы космических снимков и ионной хроматографии. Это позволит оценить и смоделировать судьбу водных экосистем остаточных озер. Кроме того, экспедиция преследует цели составить карту туристских маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото- и видеоматериалы.

В составе экспедиции - иностранные, казахстанские ученые, опытные путешественники и члены QazaqGeography.





