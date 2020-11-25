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    Стартовал XX Съезд партии «Nur Otan»

    25 Ноября 2020, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стартовал XX Съезд партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» проходит в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

    В ходе съезда планируется утверждение партийного списка на выборы в Мажилис Парламента, предвыборной программы партии и ряд других мероприятий.

    Партийный список будет включать в себя 126 кандидатов, который будет вынесен на съезд по итогам минувших заседаний Политбюро и Политсовета партии.

    Напомним, 24 ноября состоялось Бюро Политсовета Nur Otan под председательством Нурсултана Назарбаева. В ходе заседания Елбасы отметил, что за прошедшие пять лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний.

    Первый Президент Казахстана подчеркнул, что за последний год была проведена большая системная работа по «перезагрузке» партии.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нур Отан Политические партии
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