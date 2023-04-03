Стартовал второй поток приема документов по программе «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане начался второй поток приема заявок для участия в конкурсе в рамках стипендиальной программы «Болашак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Документы претендентов принимаются онлайн через портал электронного правительства eGov.kz до 28 апреля 2023 г.

В 2023 году для обучения по программе «Болашак» выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры и резидентуры, докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок - 110 стипендий.

Список приоритетных специальностей предусматривает 262 специальности. Кандидаты могут пройти подготовку за рубежом по таким актуальным на рынке труда специальностям, как робототехника, разработка сервисных платформ, зеленые технологии, общественное здравоохранение, инклюзивное образование и др.

«В этом году утверждены квоты для инженерно-технических и медицинских кадров. Теперь они могут пройти языковую подготовку сроком до 12 месяцев перед началом обучения. Им нет необходимости иметь на руках приглашение из университета. Эта мера расширит возможности для кандидатов данных направлений.

Также в этом году усилены требования к претендентам. Теперь наличие сертификата о знании иностранного языка - обязательное условие для участия в конкурсном отборе. Исключение составляют поступающие в докторантуру», - поделился председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

Еще одно изменение в этом году – введение софинансирования обучения в рамках программы. Претенденты, выигравшие грант зарубежного вуза, могут получить дополнительное финансирование в рамках «Болашак». При этом, трудовая отработка для них будет сокращена на 1 год.

Напомним, в первом потоке этого года решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия «Болашак» присуждена 25 казахстанцам.

Отметим, до конца года будет проведено еще два потока приема заявок на стипендию «Болашак»: с 5 июня по 7 июля, а также с 17 июля по 15 сентября.



