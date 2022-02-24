Стартовал семинар по коммуникациям гражданского сектора и госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал республиканский семинар-тренинг на тему «Коммуникации гражданского сектора и государственных органов в условиях Нового Казахстана» с участием министра информации и общественного развития Аскара Умарова, президента Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиевой и других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИОР в Facebook.

С приветствием к участникам выступил министр Аскар Умаров. В своей речи он отметил: «Неправительственный сектор имеет огромный общественный потенциал, интеллектуальную силу и энергетику которого можно и нужно обратить в пользу простых граждан, а в конечном счете – во благо социального развития». Так, на сегодня, в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч НПО, из них активно действующих порядка 17 тысяч организаций.

Отметим, главная цель семинара - изучить формат взаимодействия государства и общества. В рамках двухдневного тренинга региональные представители Гражданского альянса обсудят инструменты антикризисного информационного управления, новый формат взаимодействия государства и общества и стратегические коммуникации в социальных медиа.

«Самое главное – государственная система должна быть открытой, справедливой и в первоочередном порядке должна быть ориентирована на человека», — сказала президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Работа семинара-тренинга по актуальным вопросам коммуникации гражданского сектора и государственных органов в условиях Нового Казахстана будет продолжена завтра.



