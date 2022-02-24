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    Стартовал семинар по коммуникациям гражданского сектора и госорганов

    24 Февраля 2022, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал республиканский семинар-тренинг на тему «Коммуникации гражданского сектора и государственных органов в условиях Нового Казахстана» с участием министра информации и общественного развития Аскара Умарова, президента Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиевой и других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИОР в Facebook.

    С приветствием к участникам выступил министр Аскар Умаров. В своей речи он отметил: «Неправительственный сектор имеет огромный общественный потенциал, интеллектуальную силу и энергетику которого можно и нужно обратить в пользу простых граждан, а в конечном счете – во благо социального развития». Так, на сегодня, в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч НПО, из них активно действующих порядка 17 тысяч организаций.

    Отметим, главная цель семинара - изучить формат взаимодействия государства и общества. В рамках двухдневного тренинга региональные представители Гражданского альянса обсудят инструменты антикризисного информационного управления, новый формат взаимодействия государства и общества и стратегические коммуникации в социальных медиа.

    «Самое главное – государственная система должна быть открытой, справедливой и в первоочередном порядке должна быть ориентирована на человека», — сказала президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

    Работа семинара-тренинга по актуальным вопросам коммуникации гражданского сектора и государственных органов в условиях Нового Казахстана будет продолжена завтра.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    НПО МИОР Новый Казахстан
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