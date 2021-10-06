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    Стартовал республиканский военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын-2021»

    6 Октября 2021, 22:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялось открытие VII Республиканского военно-патриотического сбора молодёжи «Айбын-2021». Церемония прошла в Доме дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сбор пройдёт в онлайн-формате и продлится до 30 ноября. В этом году «Айбын» посвящён 30-летию независимости Республики Казахстан. Число участников увеличилось вдвое: это 1110 человек, 74 команды со всей страны.

    Карагандинскую область представляют три команды: «Бүркіт» (Карагандинский высший политехнический колледж), Qaisar (Карагандинский машиностроительный колледж), «Жас Сарбаз» (ОШ №8 г. Балхаш).

    Помимо команд, в индивидуальном порядке в сборе может принять участие любой подросток.

    В программе сбора интеллектуальные и творческие конкурсы: «Айбын дарыны», «Айбын жұлдызы», «Мейірімділік біріктіреді», «Smart Sarbaz-2021», а также соревнования по военно-прикладным видам спорта и оказанию первой медицинской помощи. В этом году добавился новый конкурс для юных журналистов - «Жас сарбаз – Жас тілші». Кроме того, команды будут соревноваться в национальной игре тоғызқұмалақ.

    По итогам всех конкурсов определятся лидеры. Они сразятся в финальной игре «Білім. Абырой. Жеңіс».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Армия Патриотизм Молодежь
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