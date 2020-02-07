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    Стартовал республиканский конкурс «Письмо Победы»

    7 Февраля 2020, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 февраля по 29 февраля 2020 года пройдет республиканский конкурс «Письмо Победы». Конкурс проводится в рамках Международной акции «Письмо Победы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканскую единую детско-юношескую организацию «Жас Ұлан».

    Цель конкурса – привлечение внимания подростков и молодежи к событиям Второй мировой войны.

    Вторая мировая война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. День Победы — это праздник, объединяющий поколения.

    В конкурсе могут участвовать учащиеся с 1 по 11 классы школ Республики Казахстан. Для участия в конкурсе участникам требуется написать «письмо в прошлое» членам своей семьи, которые принимали участие в боях или связанных с ними событиях. В письме необходимо поблагодарить героев войны, рассказать о себе и своём вкладе в сохранение памяти о войне.

    По итогам конкурса будет определен победитель с каждого региона. Итого в конкурсе будет 17 победителей.

    Победители будут награждены дипломами, также им предоставится возможность посетить парад, посвященный 75-летию Победы, который пройдет 9 мая в городе Нур-Султан.

    Организаторами конкурса являются Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан», Общественное объединение «Аtamnyn amanaty», Международное волонтерское движение «Волонтеры Победы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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