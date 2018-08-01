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Стартовал прием заявок на детское Евровидение-2018 для казахстанцев

1 Августа 2018 12:45 190
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Стартовал прием заявок на детское Евровидение-2018 для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал прием заявок на участие в международном песенном конкурсе «Junior Eurovision Song Contest» - аналоге «Евровидения», в котором примут участие исполнители от 9 до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Казахстанцы могут оставить свои заявки на сайте телеканала «Хабар».  Прием анкет продлится до конца месяца, то есть до 31 августа.
Участвовать в национальном отборе могут как сольные претенденты, так и коллективы до 6 человек. Имена финалистов агентство «Хабар» озвучит 7 сентября.

23 сентября прошедшие республиканский конкурс выступят на гала-концерте. В прямом эфире их выступление будет транслировать телеканал «Хабар». Победителя определит зрительское телеголосование.

Детское Евровидение-2018 пройдет 25 ноября в Минске, Беларусь.

Добавим, что Казахстан впервые примет участие в конкурсе с 15-летней историей.

Фото: www.esc-plus.com

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT, Культура, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Анеля Касымова

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