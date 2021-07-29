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    Стартовал прием заявок на 2-й конкурс инновационных грантов на коммерциализацию технологий

    29 Июля 2021, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан объявляет о старте приема заявок на второй конкурс по предоставлению инновационных грантов на коммерциализацию технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Приём заявок будет осуществляться на портале https://qazinn.kz/ с 10 по 23 августа 2021 года.

    Стоит отметить, что по итогам пилотного конкурса, Правила предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий пересмотрены и изменены.

    Для участия в конкурсе необходимо будет иметь сертификат об успешном прохождении акселерационных программ. Вместе с тем прохождение первой стадии теперь является необходимым условием для допуска к конкурсу по отбору на вторую и третью стадии.

    Также изменены условия финансирования – сумма инновационного гранта на реализацию первой стадии составляет не более 20 млн. тенге и срок реализации составляет не более 6 месяцев, для второй и третьей стадии сумма инновационного гранта составляет не более 80 млн. тенге, сроки реализации составит для второй стадии 12 месяцев и 9 месяцев для третьей стадии.

    Для удобства, на протяжении всего времени будет работать консультационный Telegram-канал: «Community QazInnovations».

    Кроме того, каждый понедельник, среду и пятницу в 10:00 будут проводиться консультационно-разъяснительные онлайн-конференции посредством ZOOM, где можно задать все интересующие вопросы по грантам. Для участия в данных конференциях вам необходимо пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/HwPXrPTrSnfXZ4qs5 и выбрать удобную дату.

    Вся полная информация имеется на сайте АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» https://qazinn.kz/.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Цифровой Казахстан Общество
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