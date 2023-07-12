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    Стартовал прием документов для поступления в докторантуру

    12 Июля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стартовал прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру, который продлится до 3 августа 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

    Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

    Для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

    В случае если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа). Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа.

    Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

    Также с 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Миннауки и высшего образования РК
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