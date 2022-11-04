Стартовал прием документов для поступления в докторантуру

4 Ноября 2022, 20:51

4 Ноября 2022, 20:51

Стартовал прием документов для поступления в докторантуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 ноября стартовал прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру, который продлится до 18 ноября 2022 года. Вступительный экзамен пройдет с 5 по 11 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Министерства науки и высшего образования РК в Facebook.

Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz. Д ля поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

В случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 18 ноября). Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 29 ноября.

«Вступительный экзамен включает в себя написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Также впервые в этом году для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.

Стоит отметить, что лица, не допущенные к вступительному экзамену за нарушение правил, а также лица, чьи результаты были аннулированы в текущем году, не допускаются на повторное участие во вступительном экзамене в докторантуру.