Стартовал Мундиаль-2022: осенний, восточный, безалкогольный

Итак, началось – 20 ноября открылся чемпионат мира по футболу, который как и все предыдущие спортивные журналисты из разных стран мира на все лады называют уникальным, особенным, неповторимым. Для этого есть основания: впервые в истории мундиаль проходит в арабской стране и поэтому его назначили не на лето, как обычно, а на конец осени. В Катаре в конце ноября спадает летняя жара и поэтому должно быть комфортно и игрокам, и болельщикам – с обычных летних «за сорок» температура падает до 28-30 градусов тепла: по здешним меркам прохладно.
Уникальная, и, пожалуй, даже небывалая особенность этого мундиаля – отсутствие алкоголя. До сих пор футбольные фанаты были немыслимы без пива и даже неотделимы от него. Исламский Катар совершил революцию и подорвал устои: продажа алкоголя запрещена везде кроме фан-зоны в Дохе и еще нескольких местах сбора болельщиков. Запрет наложен королевской семьей и даже могущественная ФИФА ничего не смогла поделать.
Главный стадион мундиаля построен специально к чемпионату, он называется Эль-Байт («шатер») и находится в 35 километрах от Дохи, в городе ловцов жемчуга Эль-Хауре.
20 ноября, в день открытия организаторы провели грандиозный фейерверк. Первый матч – между командами Катара и Эквадора. Кстати, перед открытием произошел первый скандал. Катар обвинили в подкупе нескольких футболистов сборной Эквадора. Пока неизвестно, правдивы ли эти обвинения, но можно с уверенностью сказать, что скандалы еще будут, ведь это мундиаль.
Игры группового раунда ЧМ-2022 запланированы с 20 ноября по 2 декабря.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.
Даты плей-офф: 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря («Национальный стадион» в Лусаиле).
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