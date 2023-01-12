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    Стартовал конкурс на предоставление государственных грантов для НПО

    12 Января 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства информации и общественного развития РК объявил конкурс на предоставление государственных грантов для НПО на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Конкурс объявлен по шести сферам на реализацию 47 государственных грантов, из которых 22 краткосрочные, 16 среднесрочных и 9 долгосрочных проектов:

    1) поддержка социально уязвимых слоев населения;

    2) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций;

    3) защита прав, законных интересов граждан и организаций;

    4) укрепление общественного согласия и общенационального единства;

    5) поддержка молодежной политики и детских инициатив;

    6) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов.

    Все заявки принимаются по электронной почте grants@cisc.kz

    Также можно сдать документы, вручив заявку Оператору из рук в руки.

    Офис Центра поддержки гражданских инициатив находится по адресу г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, кабинет 504/3.

    Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся Оператору с 12 января по 1 февраля до 18:30 по времени Астаны, на долгосрочные гранты с 12 января по 15 февраля до 18:30 по времени Астаны.

    «По всем интересующим вас вопросам можете обращаться к менеджерам Центра по номеру 8 (717 2) 79-08-04, 79-08-28, 79-08-07», - говорится в публикации пресс-службы МИОР РК.
    НПО Общество МИОР
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