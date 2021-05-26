Стартапы и полезные приложения в эпоху пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подготовка высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики – одна из важнейших задач, стоящих перед современной казахстанской образовательной системой.Сегодня в Назарбаев Университете есть все для развития инноваций: это и студенты, и международный состав преподавателей, и научный парк, и самое главное - абсолютная поддержка инновационной деятельности. Все это создает условия для значительных научных открытий и изобретений, передает МИА «Казинформ».

Снижение затрат на медицинскую диагностику

В период пандемии в университете обратили внимание на разработки в цифровой индустрии. Большой вклад в развитие Индустрии 4.0 ожидается от Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI), созданного в университете в 2019 году. Результаты исследований ученых Института дают практические решения для задач, стоящих перед промышленностью, здравоохранением и цифровизацией государства.

Так, ученые ISSAI разработали цифровую модель столицы, установив по городу камеры дальней видимости. При помощи этой разработки можно будет оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации, будь то пожары, аварии и стихийные бедствия.

Бесплатная система по диагностированию рентген-снимка грудной клетки позволяет определить тип рентгеновского снимка и визуализировать патологию онлайн. Этот метод позволяет автоматически обрабатывать и выявлять различные аномалии в грудной клетке за короткое время.

Новый проект ученых ISSAI призван в перспективе «научить» Siri, Alexa и Cortana говорить на казахском языке. Сейчас специалисты собирают базу голосовых данных на казахском языке для применения в технологиях распознавания и синтеза речи. Это позволит расширить возможности известных виртуальных ассистентов, а также создать новые программы и приложения.

Еще один проект - разработка глоссария специальных терминов из области искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники на казахском языке.

Определить местонахождение шахтеров под землей на основе сигналов Wi-Fi и сделать работу под землей более безопасной позволит другая разработка ISSAI.

Прогнозировать распространение COVID-19 в Казахстане способен созданный учеными ISSAI симулятор , который визуально отображает и предсказывает динамику распространения COVID-19 в Казахстане.

Бесконтактные IT-сервисы

Важное значение уделяется в НУ развитию экосистемы стартапов и поддержке предпринимательства. На сегодняшний день студентами и выпускниками НУ в Казахстане запущен и успешно реализуется уже целый ряд стартапов в различных сферах.

К примеру, выпускники Школы инженерии и цифровых наук НУ Мирас Советов и Маргулан Ермек создали проект Aero - программу на базе искусственного интеллекта, которая не позволяет списывать на экзаменах. Другой выпускник этой школы Бауыржан Оспан основал компанию Cleverest Technologies, которая производит роботов и наукоемкие сложные ИТ-продукты, такие как робот-почтальон, первые казахстанские образовательные роботы Qmobot и онлайн-платформа Danahub для магазинов, школ и сервисов. Проект Teachers Lab выпускницы НУ Аяш Мырзабековой поможет учителям обмениваться и размещать бесплатно свои авторские материалы на специальной платформе Маркетплейс.

Студент Школы естественных, социальных и гуманитарных наук НУ Наби Муратбек создал рекрутинговую платформу Recruit.ai для автоматического отбора кандидатов на работу на основе специальных тестов в форме игры, которая уже используется HR-отделами семи компаний для приема на работу новых специалистов.

Каждый проект - это новые рабочие места, в том числе, для социально уязвимых групп граждан. Так, студент Назарбаев Университета Маулен Ахметов, открыв социальное кафе, создал рабочие места для 28 казахстанцев с ограниченными возможностями.

Реализовать идеи студентов помогает бизнес-инкубатор NURIS (Nazarbayev University Risk-taking Inspiration Synergy). Это программа поддержки стартапов и бизнес-идей на ранней стадии развития. Подробнее о ней можно узнать здесь.

НУ помогает научным проектам с высоким коммерческим потенциалом пройти весь путь до выхода на рынок: от создания прототипа до получения патента. Бизнес-инкубатор НУ оказывает поддержку оригинальным бизнес-идеям и инновационным стартапам, предлагая как экспертную поддержку, так и инвестиции.

Только за последние пять лет в Университете было организовано семь акселерационных и шесть инкубационных программ инновационных проектов, в которых приняла участие 271 стартап-команда. Проекты, разработанные учеными НУ, получили 79 национальных патентов и 15 зарубежных патентов, а также заключено семь лицензионных соглашений.

В период пандемии в целях поддержки преподавателей и студентов, столкнувшихся с необходимостью перехода к обучению в онлайн-режиме, преподаватели НУ проводили бесплатные вебинары для всех желающих, публиковали онлайн-курсы и лекции.

В это непростое время Назарбаев Университет и его преподаватели стремятся успешно внедрять инструменты дистанционного обучения, помогая студентам развивать свой потенциал и адаптироваться к постоянно меняющемуся миру в постковидную эпоху.



