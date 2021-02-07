Старт вакцинации от КВИ, рейды мониторинговых групп, подготовка к паводкам - чем запомнилась неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя запомнилась ввозом в Казахстан вакцины против коронавируса, началом массовой кампании по вакцинации жителей страны и целым рядом происшествий, оказавшихся в нашей ленте новостей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане начали массовую вакцинацию граждан против коронавирусной инфекции. Например, среди первых акмолинцев, получивших прививку от КВИ, оказались руководители медорганизаций, санврачи, депутаты и представители акимата. Среди еще более 30 получивших вакцину - заведующие отделениями и руководители отделов региона.

В Алматинской области тоже началась вакцинация от КВИ. Первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») прибыла в регион в начале недели - 1450 доз «Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»)», разработчиком которой является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

На фоне этого к пяти годам лишения свободы приговорена руководитель Центра дезинфекции по Западно-Казахстанской области, которая незаконно предоставляла льготы подчиненным компаниям на поставку дезинфицирующих средств.

Вместе с тем, власти по всей стране стараются контролировать соблюдение людьми карантинных мер.

В Семее ежедневно проходят рейды по соблюдению масочного режима. Они проводятся в общественном транспорте, торговых домах, предприятиях всех форм собственности и госучреждениях. Горожане и гости города пренебрегают санитарными нормами.

В Карагандинской области наиболее частые нарушения карантинного режима - несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и ограничения рабочего времени заведений. В регионе работают 214 мониторинговых групп, которые проверяют объекты на соблюдение карантинных ограничений – только по пяти видам нарушений. С начала года проверкой групп охвачено 10 978 объектов, выявлено 429 нарушений, а сумма штрафов уже превысила 4 миллиона тенге.

Но страна живёт не только борьбой с коронавирусом и его профилактикой. Военнослужащие Национальной гвардии РК обезвредили мужчину, который размахивал ножом в Шымкенте. А шестого февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда № 2534 сообщением «Шу-Алматы» (состав из 54 порожних), из них 7 с опрокидыванием на бок (5 ушли в кювет, 2 опрокинулись на нечетный путь), 3 платформы сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет.

На этой неделе стало известно, что целых 100 км преодолели костанайские спасатели в поисках водителя в степи. 26 января житель Улытауского района Карагандинской области, находясь в Аркалыке, выехал по республиканской трассе Петропавловск – Жезказган. Проехав часть пути, мужчина повернул на грейдер Коксуль – Терсаккан. Автомобиль был на летних шинах и чувствовал себя неуверенно на зимней дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался в кювете.

В среду случилось похожее ЧП, но с автобусом. 63-летний водитель одного из ТОО города Экибастуза, управляя автобусом «Вольво» по маршруту №120, ехал по дороге «Экибастуз - КП Батыр» в районе станция Южная, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. В автобусе перевозили 30 человек.

В тот же день на электронный адрес Актюбинского юридического института МВД РК им. М. Букенбаева поступило сообщение о том, что в здании института заложены взрывные устройства , и требование перевести 1,3 миллиона рублей на карту одного из банков РФ. Было эвакуировано 474 человека. Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания на предмет выявления взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено.

Другое ложное сообщение было распространено в Атырау – о том, что в 5-х и 9-х классах этого города с 4 февраля занятия офлайн отменяются в связи с нехваткой педагогических кадров, а учебный процесс продолжится в онлайн-режиме по прежнему расписанию. Оно оказалось фейком.

А спасатели Казахстана начали подготовку к предстоящему весеннему паводковому сезону. Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о работе по подготовке сотрудников и техники к паводковому периоду. Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений: свыше 10 тысяч сотрудников , 1 880 единиц техники, 22 вертолета, 308 плавсредств и около 1000 мотопомп. В постоянной готовности находятся воздушные суда АО «Казавиаспас» на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения.

По информации РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля в Туркестанской , Жамбылской, Алматинской областей также ожидаются формирование склоновых стоков, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

В эти дни аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики Рудолфом Гиклом. Р. Гикл отметил, что Чешская Республика намерена укреплять экономические связи с Северо-Казахстанской областью, реализуя совместные бизнес-проекты. К. Аксакалов предложил чешским предпринимателям реализовать в регионе перспективные проекты в рыболовной отрасли и животноводстве, генетике, производстве автомобилей и спецтехники.

В начале недели руководитель международной группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов рассказал, как ему удалось выиграть «каскадерский Оскар». Он стал вторым в СНГ, кто получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США). «Я уже 20 лет в этой профессии. За это время делали разные экшны в Голливуде, Болливуде, Казахстане. Пока наши фильмы не получили «Оскар», а мы пытались получить каскадерский «Оскар» в США. Шли к этому 20 лет».

А в Мангистауской области пользователь сети снял на видео стадо уриалов в урочище Бозжыра. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).