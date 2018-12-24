Старт строительству четырех жилых комплексов дали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестане с участием главы региона Жансеита Туймебаева состоялась церемония закладки фундамента жилых комплексов, которые расположатся в жилом массиве «Туркестан - новый город», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые туркестанцы! С момента подписания Главой государства исторического Указа началась новая эпоха Туркестана. В настоящее время реализуются крупные проекты по развитию областного центра. В их числе - и строительство 88 домов. Сегодня за счет средств «СПК «Туркестан» и частных инвестиций начинается строительство жилых комплексов на 2724 квартиры. Все квартиры будут реализованы в рамках программ «Нұрлы жер» и «7-20-25». Через несколько лет город обретет новый облик. Твердо убежден, что у города есть все шансы войти в список городов мирового уровня», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Отметим, что на площади 38 га возведут 88 многоэтажных жилых домов. Из них 44 дома сдадут в эксплуатацию в 2019 году, остальные 44 дома намерены ввести в эксплуатацию в 2020 году. В четырех жилых комплексах «Отырар», «Сырдария», «Арман» и «Сауран» насчитывается 2724 квартиры, общая площадь которых составляет 196285 кв. м.

Строительством жилых комплексов займутся ТОО «Оңтүстік құрылыс сервис», ТОО «Берен», ТОО «Шымкент Курылыс» и ТОО «NK Building».

Строительство объектов в микрорайоне «Отырар» стало возможным благодаря совместной работе АО «СПК «Туркестан» и акимата Туркестанской области в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства «Нурлы жер» и программы «7-20-25».









