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    Старт с Байконура космического грузовика «Прогресс МС-15» назначен на 23 июля

    21 Июля 2020, 13:48

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    20 июля 2020 года ракета космического назначения была вывезена и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома, специалисты приступили к предстартовым работам, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Запуск космического грузовика «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля в 20:26:22 по времени Нур-Султана, полет к МКС пройдет по двухвитковой схеме, стыковка должна состояться через три часа после старта.

    Транспортный корабль «Прогресс МС-15» доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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