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    Старт с Байконура корабля «Гагарин» засняли с МКС

    10 Апреля 2021, 15:11

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Старт транспортного космического корабля «Союз -18» 9 апреля 2021 года получился по-настоящему триумфальным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, запуск космического корабля, получившего собственной имя «Гагарин», прошел успешно.

    За юбилейным запуском в канун Дня космонавтики наблюдали многочисленные гости, школьники, правительственная делегация Республики Казахстан во главе с Премьер-Министром страны, который провел на Байконуре переговоры с главой Роскосмоса.

    Уже через три часа после старта космический корабль «Союз-МС-18» по сверхкороткой, двухвитковой программе полета, пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции, и через некоторое время экипаж экспедиции МКС-65 Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай перешли на борт МКС.

    А космонавтам Роскосмоса Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, встречающим своих коллег на Международной космической станции, удалось сделать уникальный снимок - запечатлеть полёт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин». МКС как раз в тот момент пролетала над Байконуром.

    Сейчас космическую вахту на орбите несет большая команда из десяти человек. Это четыре космонавта Роскосмоса - Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий, Петр Дубров, пять астронавтов NASA - Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Марк Ванде Хай, один представитель Японского космического агентства Соичи Ногучи.

    По информации Роскосмоса, пилотируемый корабль «Союз МС-18» также доставил на борт МКС 169 кг полезных грузов, включая укладки для проведения космических экспериментов и медико-биологических исследований по российской научной программе, расходное оборудование и вспомогательный комплект бортовой документации, средства гигиены и наборы свежих продуктов, а также памятную фотографию Юрия Алексеевича Гагарина и юбилейную символику к 60-летию первого полета человека в космос.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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