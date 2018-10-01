Старт реализации Послания, первый снег и возможный бой Головкина - обзор недели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя в Казахстане ознаменовалась конкретными планами по реализации Послания Главы государства, а в регионах и вовсе уже приступили к реализации поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, в ближайшие пять лет более 2 млн казахстанцев будут обеспечены жильем в рамках госпрограммы «Нұрлы жер», срок реализации которой Президент продлил еще на 5 лет. А в рамках новой программы «7-20-25» в ближайшие пять лет более 100 тысяч семей смогут приобрести жилье. Более 500 млрд тенге за три года планируется выделить на развитие обрабатывающей промышленности и экспорта страны.

Не менее впечатляющую сумму бюджетных средств планируется направить на реализацию Послания в ВКО. Как сообщил глава региона Даниал Ахметов, на повышение качества жизни восточноказастанцев будут выделены миллиарды тенге, причем акцент будет сделан на повышении качества образования и здравоохранения области.

Большое внимание сфере здравоохранения уделяется в Северо-Казахстанской области. Здесь планируется построить больницу по канадскому проекту, а в Туркестанской области в рамках реализации Послания намерены построить восемь медучреждений.

В Павлодаре к началу следующего года местные власти намерены все детские сады оснастить камерами видеонаблюдения, а в Костанайской области к концу года 85% школ планируют подключать к сети Wi-Fi.

Если одни регионы делают акценты на сферу образования и здравоохранения, то в других упор сделан на строительство жилья. Так, к примеру, в Атырауской области не намерены сбавлять ударные темпы строительства жилья. На данный момент полным ходом идет строительство 44 многоквартирных домов. До конца текущего года строительство 34 домов будет завершено

В Костанайской области, тем временем, начали реализацию поручения Главы государства по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Первый такой будет построен в Житикаре, к строительно-монтажным работам объекта уже приступили. Помимо этого, в области также будут возведены такие спортивные объекты, как футбольный манеж, Ледовый дворец и 50-метровый крытый бассейн. В Акмолинской области уже в этом году сдали 54 спортивных сооружения.

В Актюбинской области в рамках реализации Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу страны на 518 предприятиях повысят заработную плату низкооплачиваемым работникам. Об этом стало известно в ходе недавнего рабочего визита в Актюбинскую область Главы государства. При этом на 53 крупных предприятиях региона и их сервисных компаниях в 2018 году повышена заработная плата от 7% до 20%. Повысят зарплату и работникам Актюбинского завода ферросплавов, об этом рассказал директор предприятия.

В целом, на повышение благосостояния казахстанцев планируется выделить триллион тенге. Министерство финансов РК посчитало и назвало сумму расходов на исполнение поручений Президента РК, озвученных в его Послании народу Казахстана.

Уходящая неделя застала врасплох жителей южных областей Казахстана, которые никак не ожидали снега в середине октября. Снег выпал в Туркестанской области и Алматы. Если в горные районы зима пришла 24 сентября, то большая часть города все еще оставалась нетронутой зимней стихией. Алматинцы сразу же начали делиться фотографиями первого снега в социальных сетях, многие из них написали о том, что потеряли надежду на то, что перед наступлением настоящей зимы еще будет потепление. К счастью, «Алматинские тепловые сети» еще 15 октября завершили подключение домов к отоплению.

Ненастная погода и ранее похолодание не застали врасплох и тепловиков Кызылорды. На этой неделе отопительный сезон стартовал и в Кызылорде. По информации местного управления ЖКХ, 1166 социальных объектов города оснащены теплом. 636 из 692 многоэтажных домов подключены к системе отопления. Также продолжают подключать остальные 56 жилых домов. Отопление подключили и в районах области.

С приходом первых снегов завершили уборочную кампанию костанайские аграрии. Стоит сказать, намного позже намеченных сроков. Но это никак не повиляло на качество урожая. К слову, по информации областного управления сельского хозяйства, в этом году урожайность намного выше показателей прошлых лет и составила 12,8 центнеров с гектара. Оптимистично в ведомстве настроены и касательно будущей реализации собранного урожая.

С приходом холодов появились и первые сообщения о заболевших. В Астане выявлены 8 детей с вирусным менингитом. Однако, как заверяют врачи, говорить о вспышке заболевания в столице не приходится. Медики просят в случае появления симптомов заболевания не заниматься самолечением в домашних условиях, а сразу обращаться в медучреждения. Не менее неприятная новость о заболевших поступила и из Атырауской области - 26 рабочих отравились на Тенгизском месторождении, которые госпитализированы с подозрением на пищевую токсикоинфекцию.

На этой неделе сфера образования ряда областей отличилась не совсем приятными событиями. К примеру, прокурорами Актюбинской области в ходе проверки выявлены факты нарушения прав студентов-сирот в средне-специальных учебных заведениях. Проверка эффективности бюджетных средств, выделенных в рамках образовательного государственного заказа, проводилась по поручению Генпрокуратуры. В результате мерами надзора 49 сиротам была выплачена сумма причитающихся стипендий и пособий на общую сумму в 4,3 млн тенге, которых они были лишены в период учебы. Также были установлены факты необоснованного завышения сумм по оказанным услугам, перечисления денежных средств студентам, прекратившим обучение, несоответствия преподавателей квалификационным требованиям. По результатам проверки колледжами области было возвращено в бюджет 13,9 млн тенге.

Нарушения в сфере образования выявлены и в Костанайской области. Здесь руководство отдела образования Рудного обвиняют в нарушении очерёдности в детсады. Как оказалось, порядок очередности в дошкольные учреждения четко регламентирован МОН РК, вот только, по информации прокуратуры области, в Рудном этот стандарт не соблюдался. Выявлены такие нарушения, как нахождение детей в садах без направления, а также такие факты, когда детей со специализированной формой обучения (дети с нарушением слуха и зрения) в сады ходят совершенно здоровые дети.

Коррупционный скандал прогремел к концу недели в Атырауской области. Здесь приступили к главному судебному разбирательству по делу бывшего акима региона Бергея Рыскалиева и его подельников, которые обвиняются в хищении 72 млрд тенге бюджетных средств.

Завершают неделю более позитивные новости. Так, в рамках реализации «Рухани Жангыру» в Туркестанской области впервые пройдут гонки на верблюдах и соревнования по охоте с ловчими птицами, номинацию «Азиатского Оскара» получил фильм «Өзен» казахстанского режиссера Эмира Байгазина. Также ярким культурным событием недели стали открытие бюста народного композитора, поэта и акына Акана Сері в Кокшетау и презентация Центра казахской культуры в Турции.

Ну и не менее долгожданной новостью для казахстанцев стало официальное объявление срока следующего боя Геннадия Головкина. Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в интервью ESPN рассказал, что экс-чемпион мира намерен вернуться на ринг весной следующего года.