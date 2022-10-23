Старт предвыборной гонки, Президент на юге, День спасателя и новые дома для костанайских погорельцев – итоги недели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Уходящая неделя была полна важных событий в жизни страны: завершена регистрация кандидатов в Президенты РК и запущена Предвыборная агитация. Состоялись рабочие поездки Главы государства в Алматинскую область и Жетысу, а костанайские погорельцы наконец обрели крышу над головой – сдан новый 91 дом в Аулиеколе. О самом интересном за неделю – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

СТАРТ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ

На этой неделе были зарегистрированы кандидаты в Президенты РК. Так, Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, кандидата от оппозиции Нурлана Ауесбаева и Салтанат Турсынбекову.

Также был признан недействительным протокол о выдвижении бывшего чиновника Н. Альтаева кандидатом в Президенты.

21 октября в 18:00 часов завершилась регистрация и были определены 6 кандидатов в Президенты. Это действующий Президент Касым-Жомарт Токаев, Мейрам Кажыкен от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Каракат Абден от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников», Салтанат Турсынбекова от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол», а также Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии.

В тот же день после завершения этапа регистрации в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты РК.Телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана планируется провести 11 ноября на телеканале «Хабар».

Известно также стало о том, что ЦИК получила аккредитацию 43 наблюдателей от международных организаций. Более 300 наблюдателей будут от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на президентских выборах в Казахстане.

Между тем, исследовательским институтом «Общественное мнение» проведен социологический опрос. Согласно замерам, 73,1% опрошенных казахстанцев ответили, что пойдут на президентские выборы 20 ноября 2022 года. В совокупности 76,1% опрошенных безусловно (48,3%) или скорее (27,8%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АЛМАТИНСКОЙ И ЖЕТЫСУСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неделе с рабочим визитом побывал в Алматинской и в Жетысуской областях и обозначил приоритеты развития регионов.

Касым-Жомарт Токаев назвал важным событием создание Алматинской области в качестве отдельной территориальной единицы и перенос административного центра в город Конаев. Как отметил Президент, данное решение будет способствовать эффективному решению социальных вопросов в регионе, который обладает большим экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Область, по праву считающаяся аграрно-индустриальной, демонстрирует позитивные показатели.

Также Глава государства ознакомился с проектом G4 City в Конаеве. В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Конаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District. Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.

В перспективе G4City будет развиваться как интегрированный город, в котором будут проживать до 2,2 миллиона человек. С целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

Позже Президент посетил и Жетысу. Здесь на встрече с местной общественностью Глава государства пояснил свое решение об образовании новой области.

«Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать. По моему поручению в этом году Правительством возращено в собственность государства порядка 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества».

Планируется, что в ближайшем будущем Жетысу превратится в один из центров производства сахара в РК. Также в регионе планируется организовать базу для подготовки новых чемпионов, построив современный лыжно-биатлонный комплекс.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ/

В стране на этой неделе был отмечен День казахстанских спасателей. С профессиональным праздником их поздравил Касым-Жомарт Токаев.

«Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку вы спасаете тысячи жизней, защищаете материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз. Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу», - говорится в поздравлении Главы государства. Сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, ветеранов и членов их семей с Днем спасателя поздравил и глава ведомства Юрий Ильин

Согласно статданным, с 1995 года казахстанскими спасателями совершено более 1 млн 545 тыс. выездов на ликвидацию. Также более 400 тысяч человек спасено службами ЧС Казахстана за время их работы.

Тем временем в Алматы в преддверии профессионального праздника Департаментом по ЧС Алматы создан телесериал «Төтенше жағдай», направленный на повышение имиджа профессии пожарный-спасатель. В основе сериала - реальные события

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСТАНАЙСКИХ ЛЕСОВ И ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ОТ НОВЫХ ДОМОВ

На этой неделе в Костанайской области в Аулиеколе стартовали работы по поэтапной высадке деревьев на месте сгоревших в сентябре после крупных пожаров лесов. Восстановление леса началось в Семиозерном лесном хозяйстве. В этом деле костанайцев призывают объединиться и сообща провести восстановление лесов.

Стало известно, что прямой ущерб от пожара в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге, а глава МЧС исключил природный фактор в возникновении лесных пожаров, озвучив версию с умышленным поджогом.

«Мы исключили природный фактор, так как в том районе не было грозовых разрядов. Зачастую сухие грозы действительно являются причиной многих возгораний. Даже по прибытии нашей оперативной группы 3 сентября к месту пожаров и на следующий день, когда мы подлетали, в полутора-двух километрах от основного пожара против ветра находились еще очаги. Даже при верховом пожаре разброс еловых шишек не может быть на такое расстояние. Там однозначно был факт человеческого присутствия. Кроме того, рядом горели поля степняка. Это говорит о том, что по направлению ветра вероятность возникновения пожаров началась именно с полевых площадей», - сказал министр.

Министр отметил, что, «к сожалению, констатируют умышленный поджог».

Пока эксперты занимались подсчетом нанесенного ущерба и расследованием дела по лесным пожарам в Костанайской области, 12 подрядных организаций в круглосуточном режиме, начиная с момента объявления ликвидации пожара, строили 91 дом для погорельцев. Им потребовалось всего полтора месяца, чтобы возвести целый микрорайон в Аулиеколе, который получил символическое название «Бирлик». 22 октября погорельцам вручены ключи от новых 4-комнатных домов. Каждый из них площадью по 100 квадратных метров и участком 10 соток.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Уходящая неделя полна и хороших спортивных новостей. Так, казахстанские таеквондистки удачно выступили на международном турнире Podgorica Open G-2 в Черногории и завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В Ташкенте завершился открытый чемпионат по легкой атлетике среди параспортсменов, где приняли участие более 300 спортсменов из стран Центральной Азии. На чемпионате национальная сборная Казахстана завоевала 17 медалей: 10 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых.

Между тем, Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике, а наши самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Закрывает недельную копилку спортивных достижений страны Алина Саркулова, которая завоевала бронзу в дисциплине кросс-кантри (XCO) на чемпионате Азии по маунтинбайку.