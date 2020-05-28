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    Старт пилотируемого корабля SpaceX отложен по погодным условиям

    28 Мая 2020, 02:33

    МЕРРИТТ-АЙЛЕНД. КАЗИНФОРМ –На 28 мая 2020 года в 02 часа 33 минуты по времени Нур-Султана со стартовой площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди штата Флорида (США) был запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Но за 15 минут до старта было объявлено о переносе пуска на резервную дату, 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция подготовки к запуску первого корабля компании Crew Dragon начались за четыре часа на сайтах SpaceX и NASA, а также в социальных сетях.

    В течение нескольких часов организаторы прямого эфира рассказали о подготовке астронавтов, особенностях нового корабля и предстоящего полета. Был показан трогательный момент прощания членов экипажа Дугласа Херли и Боба Бенкена с родными. Кстати говоря, для обоих астронавтов это будет третья космическая миссия, также обе семьи по-настоящему космические, так как у Херли и Бенкена супруги тоже астронавты NASA. Во время трансляции глава NASA Джим Брайденстайн и глава SpaceX Илон Маск дали для зрителей прямого эфира достаточно подробное интервью.

    За предстоящим пуском нового космического корабля Сrew Dragon в режиме онлайн наблюдали миллионы людей, которые готовы увидеть этот исторический момент в следующую попытку.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса США
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