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    Старт космического грузовика «Прогресс МС-18» с Байконура назначен на 28 октября

    25 Октября 2021, 19:25

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» была установлена на стартовом комплексе № 31 площадки космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это означает, что до старта остается трое суток. Сегодня специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Космический грузовик «Прогресс Мс-18» должен доставить на борт Международной космической станции (МКС) 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» назначен на 28 октября 2021 года, стыковка с МКС запланирована на 30 октября.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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