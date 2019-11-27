Старт космического грузовика «Прогресс МС-13» с Байконура перенесен

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Заявленный на 1 декабря 2019 года пуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен на 6 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе предполётной подготовки грузового корабля «Прогресс МС-13» на космодроме «Байконур» специалистами ракетной космической корпорации «Энергия» было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен на 6 декабря 2019 года, в 15:34 времени Нур-Султана.

Как сообщалось, в декабре уходящего года Роскосмос планирует провести два пуска с космодрома «Байконур».

Космический грузовик должен доставить на МКС оборудование, воду, топливо, а также новогодние подарки и продукты для праздничного стола космонавтов.

Вахту на орбите несут два экипажа в составе россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр, а также итальянца Луки Пармитано.