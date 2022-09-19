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    Старший инспектор миграционной службы осужден за взятки на 6 лет в Актобе

    19 Сентября 2022, 22:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Старшего инспектора миграционной службы осудили за неоднократное получение взяток в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Актюбинского областного суда.

    Старший инспектор группы миграционной службы с октября 2021 года по февраль т.г. неоднократно получал взятки в виде денег на общую сумму 100 000 тенге за освобождение нарушителей от административной ответственности.

    В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и не оспаривал доказательства. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу. Прокурор просил суд назначить наказание виде 6 лет лишения свободы.

    Санкция ст. 366 ч.3 п.4 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 60 до 70 кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    «Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, наличие малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу. Приговором суда он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - проинформировали в пресс-службе суда №2 города Актобе.

    Приговор суда не вступил в законную силу.


    Актюбинская область Суды Борьба с коррупцией
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