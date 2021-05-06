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    «Старшип» Илона Маска совершил первый успешный полет

    6 Мая 2021, 16:22

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX во главе с Илоном Маском сделала важный шаг в разработке своего корабля, предназначенного для дальних космических полетов, в том числе на Луну и Марс. Прототип корабля «Старшип» SN15 впервые совершил успешный полет: он сначала поднялся на высоту 10 километров, а затем совершил посадку на космодроме в Техасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Четыре предыдущие попытки испытать «Старшип» по разным причинам закончились неудачей: корабль взрывался при посадке, либо еще в воздухе. Один из прототипов сумел успешно приземлиться, но вскоре после этого взорвался из-за возникшего пожара.

    Но полет SN15 прошел практически без проблем. Корабль поднялся на заданную высоту при помощи трех работающих на метане двигателях «Раптор». Затем двигатели отключились, аппарат перешел в горизонтальное положение и начал снижаться, контролируя положение в пространстве при помощи закрылков. По плану SpaceX, в будущем космические корабли будут возвращаться на Землю из космоса именно таким образом.

    Последняя стадия полета - переворот ракеты в горизонтальное положение и посадка также прошли согласно плану. Единственным поводом для беспокойства стал небольшой пожар, возникший у основания корабля после приземления. Однако огонь достаточно быстро потушили.

    Американское космическое агентство НАСА проявляет большой интерес к проекту «Старшип», поскольку именно SpaceX получила право разрабатывать корабли для доставки астронавтов на Луну, что планируется осуществить уже до конца нынешнего десятилетия. В будущем компания Илона Маска также намерена отправлять миссии на Марс и надеется, что «Старшип» сможет взять на борт для межпланетных перелетов до 100 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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