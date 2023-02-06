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    Старшеклассники СКО смогут получить рабочую профессию в школе

    6 Февраля 2023, 15:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области со следующего учебного года учащиеся 10-11 классов смогут одновременно с обучением в школе освоить рабочую квалификацию и получить диплом колледжа. Об этом сообщил руководитель управления образования Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы управления, проект реализуют на базе четырех колледжей, в том числе двух частных: колледж «Зейнеп» и ТОО «Бескольская школа-колледж».

    «В 2022-2023 учебном году увеличен госзаказ на 300 человек. В Айыртауском районе открыт частный колледж «Зейнеп» для подготовки специалистов в сфере туризма и IT-технологий. Сейчас в нем обучаются 100 студентов. Сумма инвестиций составила 250 млн тенге. Изменен механизм приема на обучение в колледжи по принципу «деньги за студентом». Это позволяет поступающим самостоятельно выбирать до четырех специальностей и четырех колледжей», - сказал Назир Жашибеков.

    Он добавил, что система технического и профессионального образования стала более гибкой, эффективной и ориентированной на формирование востребованных компетенций.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Петропавловск
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