Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре родитель оштрафован за мелкое хулиганство ребенка, передает МИА «Казинформ».

Третьего мая около 17:30 часов в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что «в больницу с отравлением госпитализированы трое учащихся одной из школ города».

Полицией установлено, что в первую смену 16-летний учащийся 9 класса принес с собой перцовый баллончик. Во время занятий два его одноклассника, 16-ти и 15 лет, поспорили между собой, что «брызнут им в классе». Около 11:35 часов один из друзей распылил в кабинете баллончик. После того, как педагогам стал известен факт распыления перцовым баллончиком, кабинет проветрили, провели обработку влажным раствором.

Во второй смене в данном кабинете обучался 6 класс, на уроке некоторые учащиеся почувствовали недомогание в виде жжения в глазах, покраснения на лице. Дежурным администратором была вызвана скорая помощь, учащиеся в сопровождении классного руководителя были доставлены в больницу.

«По данному факту, с участием законных представителей и педагогов в полиции проведено заседание совета профилактики. По его итогам в отношении 15-летнего нарушителя составлен административный материал по статье 435 КРКоАП (Мелкое хулиганство), на законного представителя несовершеннолетнего наложен штраф в размере 7 МРП. Также, со всеми несовершеннолетними проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь противоправных деяний», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.



