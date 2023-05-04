Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара

    4 Мая 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре родитель оштрафован за мелкое хулиганство ребенка, передает МИА «Казинформ».

    Третьего мая около 17:30 часов в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что «в больницу с отравлением госпитализированы трое учащихся одной из школ города».

    Полицией установлено, что в первую смену 16-летний учащийся 9 класса принес с собой перцовый баллончик. Во время занятий два его одноклассника, 16-ти и 15 лет, поспорили между собой, что «брызнут им в классе». Около 11:35 часов один из друзей распылил в кабинете баллончик. После того, как педагогам стал известен факт распыления перцовым баллончиком, кабинет проветрили, провели обработку влажным раствором.

    Во второй смене в данном кабинете обучался 6 класс, на уроке некоторые учащиеся почувствовали недомогание в виде жжения в глазах, покраснения на лице. Дежурным администратором была вызвана скорая помощь, учащиеся в сопровождении классного руководителя были доставлены в больницу.

    «По данному факту, с участием законных представителей и педагогов в полиции проведено заседание совета профилактики. По его итогам в отношении 15-летнего нарушителя составлен административный материал по статье 435 КРКоАП (Мелкое хулиганство), на законного представителя несовершеннолетнего наложен штраф в размере 7 МРП. Также, со всеми несовершеннолетними проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь противоправных деяний», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Автор:

    Артем Волков

    Павлодар школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейского задержали за распространение синтетических наркотиков в Костанае
    Бороться с интернет-мошенничеством костанайские полицейские будут совместно с банками
    Факт торговли новорожденным пресекли в Мангистауской области
    Мужчину от прыжка с моста спасли полицейские Астаны
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров