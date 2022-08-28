Старинный паровоз украсил сквер перед железнодорожным вокзалом в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Памятник истории железной дороги южного Казахстана появился в Таразе. Как в древности город Тараз был связующим звеном торговых путей Запада и Востока, Севера и Юга, и по караванным тропам Великого Шелкового пути сюда приходили и торговали купцы из разных стран, так и сегодня Тараз является удобным и перспективным в логистическом плане населенным пунктом южного Казахстана. Об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Географическое положение жамбылского региона предопределило образование здесь мощной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, связывающей сегодня юг и юго-восток Казахстана с центральной и северо-восточной частью республики, а также соседними государствами.

«Город Тараз - это весьма удобный и перспективный с точки зрения логистики населенный пункт южного Казахстана, - сказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» научный сотрудник Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. - История железнодорожного сообщения, пролегающего через Тараз, началась в 1917 году, когда город еще назывался Аулие-Ата, и через него была проложена Семиреченская железная дорога от города Арыси до города Верного, ныне называющегося Алматы. Это событие значительно ускорило промышленное развитие древнего города Тараза, насчитывающего двухтысячелетнюю историю. В советское время, с 30-х годов, жамбылская железная дорога стала уже частью знаменитого Турксиба».

Бурное развитие промышленности в начале XX века, а также удобное географическое положение жамбылского региона, предопределили образование здесь мощной транспортно-коммуникационной инфраструктуры - сети железных дорог с крупным транспортным узлом в городе Шу, связывающим юг и юго-восток Казахстана с центральной и северо-восточной частью республики и соседними государствами.

«В этом году в Казахстане отмечают сразу несколько знаменательных дат, связанных с деятельностью железнодорожников. Это 25 лет казахстанской железной дороге и 30 лет отраслевому профсоюзу железнодорожников. И неудивительно, что наши железнодорожники, которых почти семь тысяч, решили обнародовать исторический экспонат паровоз «Победа», который стоял у них во дворе Жамбылского эксплуатационного локомотивного депо, – и выступили с инициативой установить старинную реликвию на привокзальной площади», - говорит Галия Алимжанова.

По словам собеседника, подобные памятники железнодорожной истории имеются во многих городах Казахстана и в других странах.

«Старички»-паровозы, которые десятки лет трудились на благо людей еще в прошлом столетии, обретают свой покой как исторические экспонаты на многих привокзальных территориях в странах мира. О них заботятся, ухаживают. Иногда приспосабливают под какие-то проекты – мини-музеи, даже магазинчики. Подобный памятник истории установлен и в нашей столице Казахстана. Железнодорожники столицы даже предложили включить памятник паровозу серии «Эш-4161», который установлен на столичной привокзальной площади, в объекты культурного наследия Нур-Султана», - говорит собеседник.

По информации филиала Жамбылского отделения ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», коллективы отделения грузовых перевозок и депо инициировали идею сделать подарок городу, установив старинный паровоз на площади перед железнодорожным вокзалом Тараза.

«Предложение установить паровоз на площади перед вокзалом поступило в акимат города Тараза, - сообщила советник акима города Зарина Куатова. – Власти города поддержали, потому что это история нашей страны, история нашего края, и это не должно забываться. Это символ труда железнодорожников. В железнодорожной сфере региона сегодня трудятся тысячи жамбылцев, сформировались уже целые династии. С огромным уважением мы относимся к ветеранам-железнодорожникам. И в знак уважения и почитания истории и людей, которые делали эту историю, было решено поддержать инициативу».

Зарина Куатова подчеркнула, что на установку памятника, переданного городу в качестве историко-культурного наследия, из местного бюджета средств не выделялось, работы велись железнодорожным ведомством. Исторический экспонат – паровоз «Победа» - установлен в сквере перед железнодорожным вокзалом.

«Стоит отметить, что паровоз «Победа» - это советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны совместно Коломенским заводом и Всесоюзным НИИ железнодорожного транспорта под руководством конструктора Л.С. Лебедянского и академика С.П. Сыромятникова. Такой тип паровоза «Л» по фамилии главного конструктора Л. С. Лебедянского выпускался с 1945 по 1955 годы и был самым массовым и надежным», - пояснила спикер.

Среди железнодорожников за этими паровозами «Л» закрепились прозвища «Лебедянка» или «Лебедь». И именно паровоз «Л» носил официальное название «Победа».

«Железнодорожный вокзал Тараза «Джамбул» располагается на расстоянии четырех километров от центра города. Современное здание вокзала площадью чуть больше 2,5 тыс. кв. метров построено в 1986 году. В 2015 году, перед празднованием 550-летия Казахского ханства, вокзал Тараза был капитально отремонтирован, рядом благоустроили сквер на площади в один гектар. Украшением сквера является стилизованная под старину стела «Древний Тараз», на которой обозначено четыре основных имени города за двухтысячелетнюю его историю – Талас, Тараз, Аулие-Ата, Жамбыл. Вокзал – это главные ворота города, по которым приезжающие в город пассажиры судят о самом городе. Исторический памятник, несомненно, также украсит привокзальную территорию», - отметила научный сотрудник Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза».

Город Тараз - исторический город, который сегодня стал индустриальным и туристическим центром. В числе привлекательных для потенциальных инвесторов сторон города Тараза, как и в целом Жамбылской области, можно назвать выгодное местоположение областного центра на перекрестке важных транснациональных железнодорожных, автомобильных и авиационных путей Евразийского континента.



