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    Старинный Коран представлен на выставке в Темиртау

    9 Октября 2020, 16:50

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В историко-краеведческом музее Темиртау открылась экспозиция ко Дню духовного согласия. Этот праздник в Казахстане отмечают 18 октября. Главный экспонат выставки - Коран, священная книга мусульман, датированная началом прошлого века, передаёт корреспондент МИА «Кпзинформ».

    Такой подарок музею преподнёс 20 лет назад наиб-имам мечети Абдуали Асанов. В его семье книга была реликвией и передавалась от отца к сыну. До наших дней старинный экземпляр Корана дошёл не полностью. Это лишь средняя часть. В книге 60 глав на арабском языке.

    «Священным Коран считается, если книга на арабском языке. Книга переведена более чем на 100 языков мира. Состоит из 6 200 аятов, которые были сформированы в суры (главы). Здесь насчитывается 114 сур, которые в свою очередь делятся на мекканские и мединские», - говорит Гулим Сыздыкова, заведующая экскурсионно-массовым отделом историко-краеведческого музея.

    Выставка, приуроченная ко Дню духовного согласия, будет действовать в музее до конца октября.



    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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