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    Старинный Коран передали музею Абая в Семее

    14 Апреля 2022, 17:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» прошла церемония передачи в фонд музея Корана, изданного в Казани в 1888-89 годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    555-страничная книга была найдена в некрополе Акшокы в 1977 году. Специально для вручения в фонд музея из Алматы прибыл доктор исторических наук, доцент Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева, академик Бакдаулет Кумар.

    «Я приехал, чтобы передать Коран в фонд музея. Этот Коран был издан в Казани и найден в Акшокы. Он имеет особую ценность для истории, для народа», - сказал Бакдаулет Кумар.

    Коран состоит из 114 аятов. Книга очень хорошо сохранилась, все ее страницы приведены в порядок.

    Теперь Коран будет храниться в фондах музея и станет частью экспозиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Регионы Общество Абайская область
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