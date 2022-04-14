Старинный Коран передали музею Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» прошла церемония передачи в фонд музея Корана, изданного в Казани в 1888-89 годах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

555-страничная книга была найдена в некрополе Акшокы в 1977 году. Специально для вручения в фонд музея из Алматы прибыл доктор исторических наук, доцент Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева, академик Бакдаулет Кумар.

«Я приехал, чтобы передать Коран в фонд музея. Этот Коран был издан в Казани и найден в Акшокы. Он имеет особую ценность для истории, для народа», - сказал Бакдаулет Кумар.

Коран состоит из 114 аятов. Книга очень хорошо сохранилась, все ее страницы приведены в порядок.

Теперь Коран будет храниться в фондах музея и станет частью экспозиции.



