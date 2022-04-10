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      История Казахстана

    Старинный горшок и зуб мамонта обнаружили краеведы Семея

    10 Апреля 2022, 03:05

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Краеведы Семея обнаружили останки жертвенной лошади, старинный горшок и зуб мамонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynewskz.

    Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов рассказал, что в районе села Стеклянка располагалось дюнное поселение. Местные жители для хозяйственных нужд забирали песок, и в итоге обнажился берег, где и была обнаружена жертвенная лошадь со стременем, а также керамический горшок.

    К сожалению, сосуд был пуст, но очень хорошо сохранился. Краеведы считают, что горшок предназначался для хранения еды. На нем имеется рисунок в виде точек. Находка примерно датируется 4 веком нашей эры, считают краеведы.

    Также они посетили Святой ключ и берег Иртыша, а точнее местность, которую прозвали «Кладбище мамонтов», где и обнаружили зуб древнего животного. Краеведы обнаружили небольшой фрагмент зуба мамонта, который торчал из песка.

    «Если есть зуб, а значит рядом есть бивень и череп. Но это не весь зуб, а лишь фрагмент. Если быть точнее, то это резцы. По виду зуб небольшой, возможно, что это был мамонтенок», — предположил председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

    К сожалению, извлечь весь зуб из песка не удалось, а лишь фрагмент, который рассыпался на глазах у краеведов.

    Фото: краеведческое общество «Прииртышье»

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Археология
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