Старейшая жительница Испании победила коронавирус в 113 лет

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - 113-летняя Мария Браньяс (Maria Branyas), которая считается старейшей жительницей Испании, победила коронавирус. Вирус был диагностирован у Марии Браньяс после того, как в Испании ввели режим строгой изоляции в марте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Отмечается, что у Марии Браньяс были легкие симптомы заболевания.

113-летняя долгожительница пережила пандемию гриппа в 1918-1919 годах, Гражданскую войну в Испании (1936-39) и коронавирус.

По словам дочери Браньяс, ее мать чувствует себя сейчас хорошо.

Мария Браньяс родилась в Мексике в 1907 году. Во время Первой мировой войны вместе со своим отцом-журналистом они переехали в Жирону, провинцию на северо-востоке Испании. У Марии Браньяс трое детей, одному из которых недавно исполнилось 86 лет. У нее 11 внуков, старшему из которых 60 лет, и 13 правнуков.

В данное время она живет в доме престарелых в городе Олот.