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    Старейшая жительница Испании победила коронавирус в 113 лет

    13 Мая 2020, 10:32

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - 113-летняя Мария Браньяс (Maria Branyas), которая считается старейшей жительницей Испании, победила коронавирус. Вирус был диагностирован у Марии Браньяс после того, как в Испании ввели режим строгой изоляции в марте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Отмечается, что у Марии Браньяс были легкие симптомы заболевания.

    113-летняя долгожительница пережила пандемию гриппа в 1918-1919 годах, Гражданскую войну в Испании (1936-39) и коронавирус.

    По словам дочери Браньяс, ее мать чувствует себя сейчас хорошо.

    Мария Браньяс родилась в Мексике в 1907 году. Во время Первой мировой войны вместе со своим отцом-журналистом они переехали в Жирону, провинцию на северо-востоке Испании. У Марии Браньяс трое детей, одному из которых недавно исполнилось 86 лет. У нее 11 внуков, старшему из которых 60 лет, и 13 правнуков.

    В данное время она живет в доме престарелых в городе Олот.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Испания
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