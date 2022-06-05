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    Старейшая жительница Атырауской области проголосовала на референдуме

    5 Июня 2022, 20:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Старейшая жительница Атырауской области, 102-летняя Шамил Умирзакова, проголосовала на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Жительнице села Бузауслан Курмангазинского района Атырауской области Шамил Умиржановой в апреле исполнилось 102 года. Шамил-аже зарегистрирована на избирательном участке №172, где проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Урну для голосования старейшей жительнице области принесли домой. Шамил-аже поблагодарила организаторов за возможность проголосовать дома, дала свое благословение. Как ранее сообщалось, ярмарка и выставка для голосующих проходят на референдуме в Атырауской области.

    Выездные пункты для голосования работают на Тенгизском месторождении.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Конституция Общество Референдум
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