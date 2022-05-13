Старая фотография оживет на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьеры концертных номеров и яркие дебюты талантливых артистов будут представлены в рамках новой авторской программы звезды мирового балета Алтынай Асылмуратовой в театре «Астана Опера», передает МИА «Казинформ».

Гала «Молодой балет Astana Opera» предложат вниманию публики в ближайшие выходные – 14 и 15 мая. Обширная программа включает 15 номеров и каждый из них – значимое событие, так как все выступления будут для артистов дебютными, сообщили в пресс-службе театра.

Одной из наиболее интересных премьер в этот вечер станет номер «Старая фотография» в хореографии Дмитрия Брянцева. По замыслу балетмейстера он представляет собой оживающую старую фотографию из жизни героев – простых людей. К примеру, перед заводской проходной задорно отплясывал со своей девушкой Рабочий. В этом номере звучат четвертая и шестая части из Второй балетной сюиты Дмитрия Шостаковича.

«Я считаю, что это очень интересный, необычный номер, причем, как с позиции зрителя, так и с позиции самого исполнителя. Сюжет повествует нам о самых обычных деревенских парне и девушке», – поделился Александр Корнилов, который исполнит этот номер вместе со своей партнершей Нурай Нурсафиной.

Солист подробнее рассказал о представлении. По его словам, девушка в этой постановке жаждет станцевать танго, которое было очень популярно в то время. Парень же не понимает, что происходит, и зачем ему нужно это танцевать. По его мнению, если танцевать, то русскую пляску, с хлопками, присядками и яркой экспрессией. Сначала он нехотя пытается справиться с просьбой девушки, но его внутренние устои и предпочтения берут верх, и он пускается в пляс, заодно пытаясь научить и девушку танцевать излюбленный ему жанр.

«Технически хореография не столько сложная, сколько проверяет артиста на концентрацию и выносливость, хотя сложные элементы в этом номере, бесспорно, присутствуют. Он длится почти пять минут, и за это время, беспрерывно танцуя, выполняя различные поддержки, высокие прыжки и воздушные туры, самое главное не расслабляться до тех пор, пока не окажешься за кулисами, сделав поклон зрителю после танца», – добавил артист.

Александр Корнилов подчеркнул, что не стоит забывать и об актерской составляющей, которая в этом номере играет очень важную роль: здесь нужно показать точную мимику и специфические жесты, раскрывающие замысел сюжета и характеры героев.

Исполнители выразили большую благодарность постановщикам этого номера – художественному руководителю балетной труппы Народной артистке России Алтынай Асылмуратовой и педагогу – репетитору Заслуженному артисту России Константину Заклинскому.

Главным событием вечера станет премьера национального номера «Қилы заман» (Тяжелые времена) на музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран» в хореографии знаменитого балетмейстера Патрика де Бана. Миниатюру исполнит солист балетной труппы Султанбек Гумар, чья пластика тела удивляет и восхищает многих балетных критиков.

«Этот номер будет впервые исполнен на сцене нашего театра. Он родился не так давно, и его уже успела посмотреть публика Алматы, но в столице это будет дебют. Как следует из названия, этот танец передает сложные периоды в истории нашего народа. Эта миниатюра – напоминание людям о последствиях становления казахского народа на пути к независимости», – поделился Султанбек Гумар.

В программу также вошло Па-де-де «Венецианский карнавал» из балета «Сатанилла» Ц.Пуни в хореографии М.Петипа. Кроме того, публику порадует дуэт из балета «Призрачный бал» Ф.Шопена в хореографии Д. Брянцева и дуэт из балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева в хореографии Л.Лавровского.