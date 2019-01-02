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Станция техобслуживания горела в Алматинской области

2 Января 2019 01:59 98
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Станция техобслуживания горела в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Алматинской области и Алматы потушили горящую СТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК. 

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Инцидент произошел 1 января около 23 часов в селе Отеген батыра Илийского района Алматинской области. Произошло загорание двухэтажной СТО на площади 800 кв. м. На момент пожара в здании находились 4 автомашины. Пожар локализован в 00.25 и ликвидирован в 00.45 2 января.

Благодаря слаженным действиям пожарных отсечено дальнейшие распространение огня на близстоящие строения.

В ликвидации были задействованы 22 сотрудника и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматы.

Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет. 

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Айгуль Биданова

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