Становится все больше желающих развивать национальную игру «Ордабасы»– тренер из Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вошедшая в 2013 году в реестр видов спорта Республики Казахстан Национальная командная игра «Ордабасы» сегодня успешно развивается в десяти областях Казахстана. Автор идеи - тренер из Тараза, обладатель черного пояса 4 дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов создал на базе боевых искусств азартную спортивную игру, набирающую популярность не только в Казахстане. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о том, как возникла идея этой игры и каковы перспективы ее развития.

Уроженец села Жалпак-тобе в Жамбылском районе Жамбылской области Руслан Исмазов является заслуженным деятелем спорта Республики Казахстан, основателем в нашей стране нового вида спорта - национальной командной игры «Ордабасы».

- Руслан Бакирович, Вы индивидуальный предприниматель Жамбылской области, и в то же время на протяжении более трех десятков лет занимаетесь развитием массового спорта в Казахстане, способсвуете физическому и духовному развитию подрастающего поколения. Через спорт воспитываете в нашей молодежи патриотизм, сплоченность, прививаете привычки здорового образа жизни. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к идее создания игры «Ордабасы»?





- Началось все с детского интереса к боевым искусствам, с желания стать сильнее, выносливее, укрепить свое собственное здоровье. Во время службы в армии мне предложили стать инструктором по рукопашному бою, обучать сослуживцев, что потом «на гражданке» позволило работать инструктором по рукопашному бою в департаменте внутренних дел Жамбылской области. А, в Джамбулском гидромелиоративно-строительном институте тогда учился заочно по специальности «инженер-строитель». Позднее понял, что необходимо еще и педагогическое образование, чтобы работать с ребятами, и для этого окончил Таразский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». В то время получил первый дан черного пояса грандмастера Джун Ри по таеквондо и набрал первую группу детей, желающих обучаться этому виду спорта.





Во время тренировок мы часто прибегаем к медитации как самому эффективному средству воспитания мысли, достижения сосредоточенности ума, познания себя, своего «я», изнутри. Получилось так, что я медитировал с учениками на природе. В какой-то момент осенило - ко мне пришла эта идея создания игры «Ордабасы». Два года шла апробация. Более десяти лет понадобилось на официальное признание этой игры. И вот 5 августа 2013 года командная игра «Ордабасы» уже стала одним из национальных видов спорта, а 9 октября приказом Агентства по делам спорта и физической культуры РК РОО «Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы» вошла в список аккредитованных спортивных федераций Казахстана. С того времени проведено более 60 турниров на районном, областном, республиканском и международном уровнях.





- В «Ордабасы» в чем-то есть отголоски от игры советского времени «Красное знамя». Тогда в нее играли и в школах на уроках физкультуры, и во дворах. Там фигурируют две команды, которые должны захватить флаг противника... Расскажите, пожалуйста, подробнее о правилах «Ордабасы».

- В чем-то может быть сходство. Но в «Ордабасы» правила усовершенствованы. Издана книга под названием «Ордабасы», в которой описываются правила этой игры.

Команды-соперники выстраиваются на середине поля и защищают свою территорию с флагом, который должны захватить противники, продвигаясь к цели посредством схваток. С каждой стороны поля стоит стан ордабасы, украшенный казахским орнаментом, где установлен флаг, что на уровне подсознания уже воспитывает в детях любовь к своим национальным символам. Каждая команда старается не только удержать свои границы, но и атаковать чужие, при этом прорваться и захватить флаг соперника, что является победой.





Если хотя бы один игрок нарушает правила и отправляет противника в нокаут, то из игры выбывает вся команда. Это учит детей быть ответственными и думать не только о себе, но и о своих товарищах. Выиграл бой - вся команда делает шаг вперед. Проиграл - шаг назад. Используются только разрешенные удары и приемы, то есть, риск травмирования сведен к минимуму. В процессе игры у спортсменов вырабатываются взаимоподдержка, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях.





- Где можно играть в «Ордабасы»?

- Эту захватывающую, азартную игру можно проводить в любых спортивных залах, на детских дворовых площадках, стадионах и даже просто на природе, на лужайках, на свежем воздухе. Нужна площадка размером с мини-футбольное поле. Этот вид спорта захватывает не только детей, но и родителей наших воспитанников, которые с удовольствием тоже принимают участие в соревнованиях.

Новый вид спорта призван увеличить количество казахстанцев, активно занимающихся массовым спортом, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи.

Игра «Ордабасы» развивается, совершенствуется. Уже в десяти областях Казахстана открыты филиалы Казахстанской федерации командной игры «Ордабасы». Проводятся ежегодные турниры. В Таразе регулярно проходят открытые турниры по национальной командной игре «Ордабасы». Этот вид спорта приобретает всё больший интерес у спортсменов и болельщиков, детей и их родителей.





- Какие турниры были в уходящем году?

- В апреле в Ташкенте на Международном чемпионате «Джун Ри До», собравшем более 480 спортсменов от 5 до 18 лет из Ташкента и регионов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, жамбылские спортсмены завоевали первое общекомандное место в командной игре «Ордабасы», а также показали хорошие результаты по спаррингам и формам.

В этом году провели чемпионат республики в Астане - участвовали десять областей страны, более 260 участников. Первое общекомандное место взяли таразцы, второе – алматинцы и на третьем - костанайцы. В Таразе прошел Кубок Республики Казахстан по Национальной командной игре Ордабасы и таэквондо, посвященный Дню Победы - 9 мая.

В конце года прошла серия итоговых чемпионатов. В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в Таразе, в спортивном комплексе «Центр подготовки олимпийского резерва» прошел Открытый областной турнир по Национальной командной игре «Ордабасы» и таэквондо. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов в возрастных категориях от 6 до 17 лет. Таразские спортсмены стали победителями.





Организаторами состязаний выступила Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы» и управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

В Алматы 16 - 18 декабря прошёл Открытый республиканский чемпионат «DREAM OPEN CUP 2022», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. Участвовали более 500 спортсменов, из шести областей Казахстана и Узбекистана в возрасте от 6 до 18 лет. Год заканчивается этим.

- А какие планы на 2023 год?

- В 2023 году планируем открыть еще несколько филиалов в областях нашей республики и выйти на международный уровень. Хотя международный уровень у нас уже есть, мы проводим турниры в Узбекистане, в Кыргызстане, в России, делаем презентации в других странах. Но на следующий год у нас есть приглашение в Соединенные Штаты Америки для презентации игры «Ордабасы», а это уже расширение международной географии нашей игры. Надеемся, что отечественные государственные структуры помогут нам в организации поездки, для того чтобы презентовать национальную казахстанскую игру уже за океаном.





- Руслан Бакирович, на состязаниях игры «Ордабасы» порою звучит музыка, и спортсмены танцуют. Для чего это проводится?

- Это в лучших традициях моего кумира Джун Ри. Ставлю детям казахскую, классическую музыку. Спортивно-хореографические композиции под музыку из 5-й симфонии Бетховена, под мелодию «Алға, Қазақстан!» поставлены мною для того, чтобы ребята активнее защищали свой флаг, нападали на противника, используя приемы таеквондо и других боевых искусств. Подобные авторские эксклюзивные композиции я создаю с 2012 года для воспитания в спортсменах различных качеств – от чувства ритма и музыкального вкуса до патриотизма.





Замечу, что игра «Ордабасы» на данном этапе развивается только благодаря активной поддержке тренеров, родителей спортсменов, и из средств Казахстанской федерации командной игры «Ордабасы».

Эта игра воспитывает в детях и подростках настоящие чувства - патриотизм, любовь к Родине, пропагандирует национальные символы Республики Казахстан. Не менее важно и то обстоятельство, что эта игра позволяет оторвать детей от компьютеров и заставить двигаться, общаться со сверстниками, сопереживать, стремиться побеждать и испытывать потрясающие эмоции от своей победы. В современном мире, подверженном гиподинамии, погруженности в виртуальную реальность и личностной замкнутости, согласитесь, это очень важно.

Отрадно, что число желающих участвовать и развивать командную игру «Ордабасы» растет, а это означает, что патриотов Казахстана, готовых защищать свой флаг и «стан», будет еще больше.

- Спасибо за беседу!

фото Казахстанской федерации командной игры «Ордабасы»



