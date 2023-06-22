Станет ли Казахстан международным продовольственным хабом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране ведутся работы по созданию международного продовольственного хаба. Об этом сообщил генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель проведения сегодняшнего мероприятия – ускорить и оживить процесс привлечения инвестиций из исламских стран в страны Ближнего Востока. В 2009-2010 годах был принят закон об исламском финансировании, но из-за отсутствия полной поддержки отдельных статей закона, выпуски были прекращены. Однако с развитием деятельности Международного финансового центра «Астана», бизнес начал оживать. В этом году инвестиции из исламского мира осуществляются в соответствии с шариатом по сертификатам сукук», - сказал Ерлан Байдаулет на семинаре, организованном Исламской организацией по продовольственной безопасности в Министерстве иностранных дел.

По его словам, процесс привлечения инвестиций из исламского мира активно идет.

«Что касается Казахстана, то в начале июня впервые были выпущены сертификаты сукук на сумму 2 млрд тенге для развития лизинговых операций. Это первый прецедент, когда ценные бумаги выпускаются в национальной валюте. В 2011 году, на начальном этапе развития Банка Развития Казахстана, был выпущен сертификат сукук для Казахстана в валюте Малайзии. В связи с этим для нас актуален интерес инвесторов Ближнего Востока к привлечению инвестиций через исламские финансовые инструменты. Исламская организация по безопасности пищевых продуктов работает над развитием Казахстана как международного продовольственного центра. Важно развивать это направление, и сегодняшнее мероприятие будет способствовать взаимодействию с ближневосточными инвесторами», - добавил Ерлан Байдаулет.

Сегодня в Министерстве иностранных дел по инициативе Исламской организации по продовольственной безопасности состоялся семинар «Сукук (Финансовый документ, распространенный в странах шариата – прим. ред.) для инвестиций в сельское хозяйство». В мероприятии приняли участие представители компетентных государственных органов, эксперты отрасли и зарубежные гости.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что выход на рынок исламского финансирования и его изучение является приоритетом в привлечении дополнительных источников финансирования отечественного АПК.