Станет доступна безвозмездная приватизация служебных квартир – Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». Изменения направлены на улучшение социального пакета военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов, регламентацию вопросов прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения. В частности, поправки вносятся в законы: «О жилищных отношениях», «О специальных государственных органах Республики Казахстан» и «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Законом предусматривается переход права приватизации служебных жилищ, получения денежной компенсации и использования права на обмен членам семьи умершего (погибшего) сотрудника спецгосоргана или военнослужащего, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно. Изменения касаются также ограничения случаев двойного обеспечения жильем.

Впервые для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований вводится понятие «модульный (мобильный) жилой дом». Это быстровозводимые жилые дома, которые будут установлены на территории закрытых и обособленных военных городков.

Внесение поправок в Закон предусматривает расширение прав и обязанностей военнослужащих, установление непрерывности воинской службы сроком до трех месяцев с момента увольнения и до повторного поступления на воинскую службу по контракту. Изменения и дополнения включают вопросы проведения полиграфологического исследования при аттестации.

В документе дифференцировано устанавливаются пределы материальной ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышлено.

Увеличен возрастной ценз при поступлении на воинскую службу с 30 лет до 32 лет 6 месяцев.

По решению первого руководителя государственного органа военнослужащему может быть продлен срок воинской службы сверх предельного возраста до пяти лет.

В Законе «О специальных государственных органах Республики Казахстан» предусматриваются поправки, направленные на унификацию подходов к прохождению службы военнослужащими и сотрудниками специальных государственных органов.