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    Стандарты защиты инвесторов разрабатывает МФЦА совместно с IFSB

    24 Июля 2019, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный финансовый центр Астана совместно с Советом по исламским финансовым услугам разрабатывают стандарты защиты инвесторов. Об этом в интервью журналистам сообщил генеральный секретарь IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении защиты инвесторов, мы сейчас разрабатываемсовместно с МФЦА эти стандарты, и вторая рабочая группа по поводу страхованиядепозитов. Совместно с международнойорганизацией страхования также рассматриваем, какие стандарты могли бысовместно разработать. Хотелось бы поблагодарить МФЦА за предоставление площадки. Это не впервые, когда они выступают в качестве организаторов подобныхмероприятий», - сказал Белло Лавал Данбатта.

    Отметим, IFSB – международный орган, разрабатывающийстандарты для эффективного надзора и регулирования исламских институтов.

    Ранее сообщалось, в Международном финансовом центре Астанапроходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board –IFSB).

    Автор:

    Серик Сабеков

    МФЦА - фин. центр "Астана"
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