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    Стандарты ООН в медобеспечении армии обсудили военные Казахстана и США

    25 Сентября 2021, 14:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские военные медики обменялись опытом с американскими коллегами в сфере медицинской логистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Мероприятие, организованное офисом военного сотрудничества в сфере безопасности США, прошло в городе Алматы, в Центре военной медицины Министерства обороны Республики Казахстан.

    В мероприятии приняли участие представители Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Казахстана и Военного клинического госпиталя Министерства обороны.

    Американские эксперты поделились опытом, системой тактических приемов, методов и действий в области медицинской логистики. Особое внимание было акцентировано на применении стандартов ООН в медицинском обеспечении деятельности войск.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Здравоохранение Армия США
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