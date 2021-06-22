Стандарты оказания спецсоцуслуг усовершенствованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совершенствования законодательной базы внесены изменения в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 26 марта 2015 года «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения», позволяющие значительно улучшить качество предоставляемых услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В стандартах оказания специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях предусмотрено:

- расширение перечня санитарно-гигиенических предметов для лиц с инвалидностью и престарелых ежедневными и урологическими прокладками;

- включение дополнительной позиции в качестве твердого инвентаря;

- предоставление лицам, не имеющим инвалидность, по назначению врача технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения (костыли, трости, ходунки, корсеты, бандажи, лечебные пояса, слуховые аппараты, кресла-коляски комнатные, кресла-коляски прогулочные, впитывающие простыни (пеленки);

- предоставление социально-трудовых услуг (в теплицах, зимнем саду, на приусадебных участках), которые позволят вовлечь получателей услуг в различные формы жизнедеятельности с учетом состояния их здоровья.

Также с целью упрощения процедуры прохождения медицинского осмотра при оформлении в МСУ сокращен перечень узких специалистов, предусмотренных в действующей форме медицинской карты. Из обязательных 8 специалистов, сокращены 3, а также все 7 дополнительных специалистов.

В стандартах оказания ССУ на дому предусмотрено обеспечение социальных работников по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью униформой, средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски и перчатки, дезинфицирующие средства).

Внесенные изменения и дополнения были предложены общественными объединениями лиц с инвалидностью и местными исполнительными органами.