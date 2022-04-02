Standard&Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.
Агентством после совместных обсуждений с Правительством РК было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана.
Вместе с тем, было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.
В целом, S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений.
Согласно данным Standard&Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.