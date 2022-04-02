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    07:22, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Standard&Poor's вновь подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

    Агентством после совместных обсуждений с Правительством РК было определено, что последствия экономических санкций в отношении России являются преодолимыми для экономики Казахстана.

    Вместе с тем, было установлено, что снижение пропускной способности на погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) носит временный характер и не приведет к значительным перебоям экспортных нефтепоставок Казахстана.

    В целом, S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут достаточными для смягчения внешних потрясений.

    Согласно данным Standard&Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется на уровне 2%.



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