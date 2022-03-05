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    07:07, 05 Март 2022 | GMT +6

    Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.

    S&P отмечает, что государственный и внешний балансы останутся устойчивыми в ближайшей перспективе и будут достаточными для смягчения потенциальной макроэкономической нестабильности.

    При этом, согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.

    По мнению аналитиков, эффективная макроэкономическая политика Казахстана продолжится в рамках мер по диверсификации экономики, развитию частного сектора, повышению доходов населения, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию налоговой политики.

    Кроме того, выход НБ РК из программ кредитования снизит лишнюю тенговую ликвидность, а также улучшит трансмиссионные механизмы.

    В целом, Standard&Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,6% в 2022 году и в среднем около 4% до 2025 года.


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