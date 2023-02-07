Станция скорой помощи получит новое здание в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в рамках плана комплексного развития региона весной начнется строительство нового здания скорой медицинской помощи и трех подстанций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, разрабатывается проектно-сметная документация проекта. Строительство начнется весной этого года. Основное его здание будет расположено в городе Атырау, а подстанции - в микрорайонах Жулдыз, Дамба и Еркинкала.

По словам заместителя директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаевой, ежегодно увеличивается количество обращений населения за экстренной медицинской помощью. На станции скорой медицинской помощи сегодня в сутки работают 43 бригады, 26 из них в городе, 17 - в районах. Всего 804 человека. В сутки на пульт «103» поступают до 900-1000 вызовов.

«На 31 декабря 2022 года население г. Атырау достигло 325 006 человек, прирост населения - более 10 тысяч человек в год. Соответственно, увеличивается количество обращений населения за скорой медицинской помощью. К тому же, увеличилось количество страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, выросло число дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма», - сказала Наргиз Баймолдаева.

Сегодня головной корпус скорой находится в приспособленном здании 1994 года постройки. Здание скорой и его подстанций не соответствуют санитарным нормам: в них нет центрального стерилизационного отделения, прачечной, кабинетов для приема амбулаторных больных, душевых, раздельных санузлов, столовой, комнат для отдыха персонала. Отсутствуют бетонированная автостоянка, теплые гаражи, боксы, подъездные пути. Кроме того, здания не соответствуют правилам пожарной безопасности.



