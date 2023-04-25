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    Станции 5G начнут появляться в Казахстане с 2023 года

    25 Апреля 2023, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о планах по строительству базовых станций 5G в городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При распределении частот 5G, мы установили своего рода график. То есть, когда объявляли аукцион, мы выдвигали встречные требования. И согласно этим требованиям, победителю по обеспечению сетью 5G в Алматы, Астане и Шымкенте необходимо покрыть 15% городов», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    По его словам, базовые станции 5G в 2023 году появятся в десятках казахстанских городов.

    «Сегодня мы с Казахтелекомом и Теле-2 дополнительно прорабатываем, чтобы они установили дополнительные базовые станции в областных центрах. Они идут нам навстречу, и мы думаем, что в десятках городов базовые станции 5G в этом году начнут появляться», - добавил Б. Мусин.

    Ранее министр сообщил о проводимой работе по внедрению сети 5G.

    «В этом году мы планируем внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах. Согласно графику, показанному на слайде, к 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%», - уточнил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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