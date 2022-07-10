Стамбул затопили сильные ливни

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Ливень, начавшийся в субботу вечером и усилившийся ночью, привел к подтоплениям, по меньшей мере, в 11 районах Стамбула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Наводнением были охвачены районы Бейкоз, Ускюдар, Умрание, Сарыер, Шиле, Бешикташ, Кагитане, Шишли, Зейтинбурну, Багджылар и Фатих.

Из-за ливня на некоторых улицах и проспектах образовались огромные лужи, были затоплены дороги - все это привело к транспортным заторам. Ряд домов и фабрик пострадали из-за нахлынувшей воды. Из-за удара молнии возник пожар в одном из пятиэтажных жилых домов в районе Бейкоз, возгорание было потушено, один из пострадавших жильцов доставлен в больницу, остальные эвакуированы.

В район подтоплений были направлены поисково-спасательные отряды, полиция, службы экстренной помощи и муниципалитета. Стамбульский региональный центр прогнозирования и раннего предупреждения Главного метеорологического управления предупредил о сильных ливнях и грозах в регионе Мраморного моря.

Наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Сарыере. Во время грозы в ночь на воскресенье было зафиксировано 65 ударов молнии в минуту.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил журналистам, что в результате ливня были подтоплены 128 квартир, 12 мастерских, три фабрики. Всего, по его словам, в течение дня было получено 797 сигналов о подтоплениях, из них 266 - в районе Эсеньюрт.

Губернатор отметил, что ливень продлится в Стамбуле до 22:00 воскресенья.







